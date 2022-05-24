Эксперты: Российский плазменный двигатель готов к работе в космосе

«По результатам испытаний мы не выявили никакого негативного влияния двигателя на системы спутника. Ни во время испытаний, ни при последующей тщательной проверке в лаборатории изготовителя мы не обнаружили никаких поломок или сбоев в работе электронных компонентов. Это значит, что двигательная установка полностью готова к эксплуатации в реальных космических полетах», — рассказал руководитель лаборатории плазменных двигателей Института ЛаПлаз Игорь Егоров.