Эксперты: Российский плазменный двигатель готов к работе в космосе

Российская плазменная двигательная установка VERA завершила огневые испытания и полностью готова к эксплуатации в реальных космических полетах. К такому выводу пришли сотрудники лаборатории плазменных ракетных двигателей института ЛаПлаз НИЯУ МИФИ. Об этом пишет 3DNews.
Испытания позволили ученым проверить электромагнитную совместимость двигателя с остальными системами космического аппарата. Теперь двигатель может проходить испытания в космосе.
«По результатам испытаний мы не выявили никакого негативного влияния двигателя на системы спутника. Ни во время испытаний, ни при последующей тщательной проверке в лаборатории изготовителя мы не обнаружили никаких поломок или сбоев в работе электронных компонентов. Это значит, что двигательная установка полностью готова к эксплуатации в реальных космических полетах», — рассказал руководитель лаборатории плазменных двигателей Института ЛаПлаз Игорь Егоров.
Два двигателя VERA в составе наноспутников уже в этом году полетят на ракете «Союз-2» на солнечно-синхронную орбиту. Их задача – разведение наноспутников, занимающихся отслеживанием перемещения морских судов в орбитальной плоскости для увеличения площади наблюдения.
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что все спутники, изготовленные предприятиями госкорпорации, в том числе для Минобороны РФ, находятся на орбите и исправно работают.