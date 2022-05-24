В Китае представлена серия Redmi Note 11T Pro

Бренд Redmi представил смартфоны серии Redmi Note 11T, сообщает портал Gizmochina. В линейку 11T вошли два смартфона — Redmi Note 11T Pro и 11T Pro+.

Фото: Xiaomi Xiaomi

Новинки оснащены идентичными IPS-дисплеями диагональю 6,6 дюймов и поддержкой частоты обновления изображения 144 Гц.

За производительность в Redmi Note 11T Pro отвечает чипсет Mediatek Dimensity 1300, а в старшей модели — Dimensity 8100. Смартфоны будут выпущены в модификациях с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128, 256 или 512 ГБ постоянной памяти.

Redmi Note 11T Pro и 11T Pro+ получили блок из трех камер — основной на 64 Мп, ультраширокоугольной на 8 Мп и 2-мегапиксельного макромодуля. Фронтальная камера в Note 11T Pro представлена сенсором на 20 Мп, а в старшей модели селфи-камера получила 32 Мп.

Аккумулятор в Redmi Note 11T Pro получил 5000 мАч. Он поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт, в то время как батарея Redmi Note 11T Pro+ емкостью 4400 мАч способен восполнять заряд с мощностью 120 Вт.

Оба смартфона получили корпус с защитой IP53, со специальным антикоррозийным покрытием, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, линейный вибромотор, и Bluetooth 5.3 с поддержкой кодека LC3.

Старт продаж новой линейки в Китае назначен на 31 мая 2022 года. Стоимость Redmi Note 11T составит от 1,8 тыс. юаней (около 15,8 тыс. руб.) за версию 6/128 ГБ, а Redmi Note 11T Pro+ 8/128 ГБ обойдется в 2 тыс. юаней (около 17,6 тыс. руб.).