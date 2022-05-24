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34 минуты назад

«Одноклассники» обновили популярный сервис

Lenta.ru

Российская социальная сеть «Одноклассники» (ОК) обновила популярный сервис исчезающих фото и видео «Моменты». О нововведениях стало известно из пресс-релиза, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

«Одноклассники» обновили популярный сервис
Фото: пресс-служба «Одноклассники»пресс-служба «Одноклассники»

Теперь всем пользователям соцсети открылась возможность прикреплять к публикациям в «Моментах» кнопку со ссылкой на любые сайты и блоги. Обновление позволит модераторам групп привлекать больше внимания к контенту — до этого функция была доступна только официальным группам и профилям, которые имели синюю галочку верификации.

Помимо этого, нововведения коснулись приложения ОК для пользователей iOS. Юзеры смогут добавлять к своим фотографиям анимированный фон. Представители соцсети пообещали, что функция скоро станет доступна и пользователям Android.

«Одноклассники» впервые анонсировали обновление функционала «Моментов» на собственной конференции OK.Update. Тогда же соцсеть объявила о запуске глобальной перестройки сервисов внутри соцсети и новых форматах отображения контента и возможностей для авторов. В апреле «Одноклассники» открыли доступ к сервису «Моменты» для всех групп.

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