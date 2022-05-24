Сотни миллиардов: Samsung рассказала о вложениях в будущие технологии

Samsung Group инвестирует $356 млрд (около 20,72 трлн руб.) в ближайшие пять лет в развитие полупроводниковых, биофармацевтических и других технологий нового поколения, сообщает Reuters.

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Крупнейший южнокорейский конгломерат заявил, что инвестиции помогут Samsung стимулировать долгосрочный рост в таких стратегических областях, как производство чипов, а также ускорить развитие биофармацевтического сектора. Отмечается, что 80% инвестиций будет выделено на исследовательские работы и подготовку персонала в Южной Корее.

Компания подчеркнула, что это позволит создать 1,07 млн рабочих мест. Объем инвестиций, запланированный до 2026 года, более чем на 30% превышает прежние инвестиции Samsung до 2021 года.

В заявлении Samsung также говорится, что обеспечение безопасности внутренних цепочек поставок чипов и биоматериалов будет иметь стратегическое значение для экономической безопасности Южной Кореи.