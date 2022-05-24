Пользователи умных часов назвали главную проблему носимых гаджетов

Редакция портала Android Authority провела опрос среди пользователей умных часов и фитнес-трекеров, чтобы выяснить, является ли использование проприетарного зарядного устройства проблемой. Результаты исследования были опубликованы на сайте портала.

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В ходе опроса выяснилось, что 57,8% опрошенных читателей сталкивались с тем, что их носимые устройства выключались из-за отсутствия универсального зарядного устройства под рукой, как обычно бывает, например, со смартфонами. Некоторые читатели ресурса при этом отметили, что полного заряда некоторых часов может не хватать даже на день использования.

Однако 31,7% респондентов ответили, что не испытали проблем из-за отсутствия универсального зарядного устройства под рукой. Пользователи предполагают, что подобная проблема связана с тем, что их гаджеты имеют большую емкость аккумулятора, из-за чего в постоянной подзарядке нет необходимости.

При этом 10,5% читателей Android Authority, принявших участие в опросе, не являются пользователями умных часов или фитнес-трекеров.

Участник опроса Дион Бейкер отметил, что единственный способ зарядить умные часы вне дома — воспользоваться беспроводной зарядкой, если это возможно. Бейкер рассказал, что заряжает свои Samsung Galaxy Watch 4 при помощи функции реверсивной зарядки в Galaxy S21. Таким образом смартфон выступает в роли беспроводного внешнего аккумулятора.