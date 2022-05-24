В TikTok вводят платные функции

Разработчики TikTok анонсировали формат платных трансляций по подписке, сообщает портал ITHome. Новая программа получила название TikTok LIVE.

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Подписчикам TikTok Live будет доступен эксклюзивный чат, отличительные значки и специальные стикеры. Проект запустится в бета-режиме 26 мая.

Ожидается, что цена подписки TikTok Live будет сопоставима со стоимостью подписки на площадке Twitch, и может составить от $5 до $24 ( от 290 руб. до 1,4 тыс. руб.) в месяц.

Отмечается, что нововведение будет доступно для пользователей старше 18 лет. Кроме того, блогеры смогут включить функцию платной подписки только в том случае, если у них есть как минимум 1 тыс. подписчиков.