В TikTok вводят платные функции

Разработчики TikTok анонсировали формат платных трансляций по подписке, сообщает портал ITHome. Новая программа получила название TikTok LIVE.
Подписчикам TikTok Live будет доступен эксклюзивный чат, отличительные значки и специальные стикеры. Проект запустится в бета-режиме 26 мая.
Ожидается, что цена подписки TikTok Live будет сопоставима со стоимостью подписки на площадке Twitch, и может составить от $5 до $24 ( от 290 руб. до 1,4 тыс. руб.) в месяц.
Отмечается, что нововведение будет доступно для пользователей старше 18 лет. Кроме того, блогеры смогут включить функцию платной подписки только в том случае, если у них есть как минимум 1 тыс. подписчиков.
Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что в Москве неизвестные обокрали офис TikTok и вынесли технику Apple на 1 млн руб. Среди украденных устройств оказались восемь часов Apple Watch, 31 iPhone, а также четыре компьютера Mac.