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38 минут назад

NVIDIA показала монитор для киберспорта с частотой 500 Гц

Чемпионат.com

На конференции Computex 2022 компания NVIDIA анонсировала свой первый монитор с частотой обновления экрана в 500 Гц. Его разработали специально для киберспортивных игр вроде CS:GO, Valorand и DOTA 2 совместно с ASUS.

NVIDIA показала монитор для киберспорта с частотой 500 Гц
Фото: NVIDIANVIDIA

Монитор получил название ROG Swift. 24-дюймовый дисплей использует панель TN и поддерживает 500 Гц при разрешении 1920х1080. По словам NVIDIA, он позволит добиться наименьшего отклика в сетевых играх, где скорость реакции превыше всего.

В качестве подтверждения своих слов компания опубликовала ролик, в котором наглядно сравнила частоты 144 Гц, 240 Гц и 500 Гц. Судя по видео, последняя действительно предоставляет намного более плавный игровой процесс.

Стоимость ROG Swift и дата начала продаж неизвестна.

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