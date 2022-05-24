Стартап разместит центры обработки данных на Луне

Стартап Lonestar Data Holdings планирует разметить сервера облачных хранилищ на Луне, сообщает интернет-издание The Register.

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«Для меня непостижимо, что мы храним наши самые ценные активы — наши знания и наши данные на Земле. Нам нужно разместить наши активы за пределами нашей планеты, где мы можем сохранить их в безопасности», — сказал основатель и генеральный директор Lonestar Кристофер Стотт.

Стотт сравнил проект Lonestar по созданию информационного хранилища в космосе со Всемирным семенохранилищем Шпицбергена. Но вместо того, чтобы защитить разнообразие сельскохозяйственных культур, стартап планирует сохранить человеческие знания.

Отмечается, что спутник Земли находится достаточно близко, чтобы поддерживать постоянную связь с пользователями, и достаточно далеко, чтобы защитить его от природных катаклизмов на Земле.

При этом на Луне есть проблемы, с которыми может столкнуться Lonestar — колебания температуры, а также космическое и солнечное излучение. Так, в течение дня температура на Луне может достигать 106 градусов по Цельсию, а ночью опускаться до -183 градусов по Цельсию.

Один из способов обойти эти проблемы, по словам Скотта, заключается в том, чтобы роботы устанавливали серверы в древних лавовых трубах под поверхностью Луны. Исследователи считают, что эти проходы также могут быть использованы в качестве подземных баз для лунных колоний, защищая жителей от столкновений с метеоритами и других космических опасностей.

Стартап планирует провести свой первый программный тест в конце этого года, прежде чем отправить необходимое оборудование на Луну в 2024 году.