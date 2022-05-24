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1 час назад

NVIDIA перейдёт на жидкостное охлаждение, чтобы снизить энергопотребление

Ferra.ru

NVIDIA объявила, что намерена сократить энергопотребление центров обработки данных. Для это компания начнёт оснащать видеокарты жидкостным охлаждением.

NVIDIA перейдет на жидкостное охлаждение
Фото: NVIDIA NVIDIA

В рамках выставки Computex компания представила новую версию своей вычислительной карты A100 с жидкостным охлаждением. По утверждениям NVIDIA, эта модель потребляет на 30% меньше энергии, чем версия с обычным охлаждением. В будущем компания выпустит ещё больше серверных карт с жидкостным охлаждением.

Как говорит NVIDIA, снижение энергопотребления может иметь большое значение — центры обработки данных используют более одного процента электроэнергии в мире, и 40% этого объёма приходится на охлаждение. Уменьшить это почти на треть было бы большим прорывом. Впрочем, надо понимать, что видеокарты — это далеко не всё. Есть ещё ЦП, хранилище и сетевое оборудование. В любом случае, шаги NVIDIA похвальны.

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