NVIDIA перейдет на жидкостное охлаждение

В рамках выставки Computex компания представила новую версию своей вычислительной карты A100 с жидкостным охлаждением. По утверждениям NVIDIA, эта модель потребляет на 30% меньше энергии, чем версия с обычным охлаждением. В будущем компания выпустит ещё больше серверных карт с жидкостным охлаждением.

Как говорит NVIDIA, снижение энергопотребления может иметь большое значение — центры обработки данных используют более одного процента электроэнергии в мире, и 40% этого объёма приходится на охлаждение. Уменьшить это почти на треть было бы большим прорывом. Впрочем, надо понимать, что видеокарты — это далеко не всё. Есть ещё ЦП, хранилище и сетевое оборудование. В любом случае, шаги NVIDIA похвальны.