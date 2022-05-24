МТС начала продажи уцененных и подержанных смартфонов

МТС объявила о старте продаж уцененных и бывших в употреблении смартфонов в собственной рознице и онлайн-магазине, говорится в сообщении компании.
На первом этапе уцененные и бывшие в употреблении устройства можно приобрести в Москве и на сайте МТС.
На все смартфоны в категории "Как новый" будет распространяться гарантия, а их стоимость может быть ниже до 50% по сравнению с новыми аппаратами. Это модели, которые были возвращены покупателями в течение двухнедельного срока или имеют неполную комплектацию, поврежденную упаковку, лишены защитных пленок, уточняется в сообщении. Такие смартфоны будут иметь гарантию сроком на 90 дней от МТС и остаточную гарантию от производителя.
В частности, клиентам доступны смартфоны от Samsung, Honor, Huawei, Xiaomi и других брендов.
В апреле этого года "Мегафон" запустил продажу восстановленных смартфонов. Также в салонах оператора появилась возможность прямого выкупа техники у клиентов.