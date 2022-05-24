МТС начала продажи уцененных и подержанных смартфонов

На все смартфоны в категории "Как новый" будет распространяться гарантия, а их стоимость может быть ниже до 50% по сравнению с новыми аппаратами. Это модели, которые были возвращены покупателями в течение двухнедельного срока или имеют неполную комплектацию, поврежденную упаковку, лишены защитных пленок, уточняется в сообщении. Такие смартфоны будут иметь гарантию сроком на 90 дней от МТС и остаточную гарантию от производителя.