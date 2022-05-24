В России начали принимать заказы на iPhone 14

Презентация смартфонов линейки iPhone 14 состоится осенью 2022 года, однако уже сейчас специализирующаяся на премиальном дизайне гаджетов российская компания Caviar предлагает забронировать его заранее. Стоимость представленных моделей варьируется от 254 тыс. руб. до 1,074 млн руб.
Линейка Custom iPhone 14 Pro/Max предлагает семь разных дизайнов — Carbon, «Сильная Россия», Gold Wind, Alligator Gold Lines, Black Night, Honey Bee и Parade of The Planets Golden.
«Друзья, осенью 2022 года выходит новый iPhone 14 Pro/Max. Обычно это сопровождается дефицитом, вызванным высоким спросом на новинку. Лучший способ получить iPhone 14 от Caviar первым — забронировать его заранее. Оставьте предзаказ на любой из смартфонов из этого раздела и Вы гарантированно получите iPhone 14 раньше всех!» — говорится на сайте компании.
Кроме того, Caviar подготовила отдельную страницу, на которой собраны последние утечки и новости о грядущих смартфонах Apple. Таким образом клиенты компании могут ознакомиться с предполагаемым модельным рядом и характеристиками устройств линейки iPhone 14.
Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что в России резко подешевел iPhone 13.