В России начали принимать заказы на iPhone 14

«Друзья, осенью 2022 года выходит новый iPhone 14 Pro/Max. Обычно это сопровождается дефицитом, вызванным высоким спросом на новинку. Лучший способ получить iPhone 14 от Caviar первым — забронировать его заранее. Оставьте предзаказ на любой из смартфонов из этого раздела и Вы гарантированно получите iPhone 14 раньше всех!» — говорится на сайте компании.