Ученые рассчитали, когда люди смогут полететь к Сатурну

Чтобы понять, когда люди смогут покорить удаленные части Солнечной системы, авторы отслеживают два основных параметра — расстояние и время. В данном случае это максимальное расстояние от Земли, на которое удалялись пилотируемые миссии, и время с начала космической гонки в 1957 году, когда еще ни один человек не покинул Землю. В 1969 году люди впервые добрались до Луны, находящейся от Земли на расстоянии 0,0026 а.е. Следующий шаг — это изучение Марса. Учитывая окна запуска, авторы статьи ожидают прибытие людей на эту планету в 2038 году, тогда, скорее всего, и будет реализована программа NASA Artemis. Впрочем, учитывая историю задержек в программах освоения космоса человеком, это может быть отложено и до 2048 года. Используя эту отправную точку, исследователи рассмотрели также «отсроченный» график и по остальным этапам космической экспансии. Далее вводятся еще два параметра — бюджет NASA и уровень развития соответствующих технологий. Хотя в последнее время большое внимание уделяется частным космическим программам, основой космической экономики все равно остается государственное финансирование, к тому же в любом случае использование бюджета NASA в качестве переменной в уравнении открывает относительно простую линейную зависимость между временем и бюджетом без поправки на инфляцию.