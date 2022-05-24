Грузовой корабль "Прогресс МС-20" доставит космонавтам необычные закуски

Заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев рассказал, что грузовой корабль «Прогресс МС-20», который отправится к Международной космической станции 3 июня, привезет экипажу стандартные рационы и продукты по специальному заказу космонавтов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Фото: NASA NASA

По словам Агуреева, на борту будет много рыбных блюд, супов, например, карп в масле по-керченски и супы из красной и зеленой чечевицы, а также различные напитки.

«На этом корабле будут доставлены 160 основных рационов питания в 30 контейнерах. В стандартных рационах будут консервированные, сублимированные и натуральные продукты, соки и кисели», — рассказал Агуреев.

По его словам, космонавты на МКС заказали себе рыбные консервы, а также клубничные, грушевые, черничные и малиновые йогурты, шоколадные батончики Mars и Snickers, драже M&M's, сгущенку, темный шоколад «Россия», а также напитки «Лесная сказка», «Северная вишня».