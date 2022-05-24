Ученые объяснили, как предотвратить катастрофическое изменение климата

Сокращение выбросов углекислого газа само по себе не может предотвратить катастрофическое глобальное потепление. В новом исследовании делается вывод, что стратегия, предусматривающая одновременное сокращение выбросов других, в основном забытых загрязнителей климата, позволит сократить темпы глобального потепления вдвое и даст миру шанс на борьбу за сохранение климата для человечества.

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Опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, исследование является первым, в котором анализируется важность сокращением выбросов ископаемого топлива, как в ближайшей, так и в среднесрочной перспективе до 2050 года. Оно подтверждает растущую озабоченность тем, что нынешнее почти исключительное внимание к одному лишь углекислому газу не может предотвратить повышение глобальных температур более чем на 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем, что является международно признанной границей, за которой климат планеты, как ожидается, пройдет необратимые критические точки.

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Более того, одна лишь декарбонизация вряд ли остановит превышение температуры даже гораздо более опасного предела в 2 градуса Цельсия.

Исследование, проведенное учеными Джорджтаунского университета, Техасского университета A & M, Океанографического института Скриппса при Калифорнийском университете в Сан-Диего и другими, показывает, что принятие двойной стратегии, которая одновременно сокращает выбросы как углекислого газа, так и других загрязнителей климата, позволит сократить темпы потепления вдвое к 2050 году, что значительно повысит вероятность того, что температура останется в этих пределах.

К загрязняющим веществам, не связанным с углекислым газом, относятся метан, гидрофторуглероды, сажа, приземный озоновый смог и закись азота. По оценкам авторов исследования, в совокупности эти загрязнители вносят почти такой же вклад в глобальное потепление, как и углекислый газ. Поскольку большинство из них находятся в атмосфере лишь короткое время, их сокращение замедляет потепление быстрее, чем любая другая стратегия смягчения последствий.

Однако до сих пор важность этих неуглекислых загрязнителей недооценивалась учеными и политиками и в значительной степени игнорировалась в усилиях по борьбе с изменением климата, отмечают исследователи.

Двойная стратегия, по мнению специалистов, которая одновременно сокращает выбросы неуглекислого газа, особенно короткоживущих загрязнителей, позволит миру остаться значительно ниже предела в 2 градуса Цельсия и значительно увеличит вероятность остаться ниже предела в 1,5 градуса Цельсия.