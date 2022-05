Ученые объяснили, как предотвратить катастрофическое изменение климата

Опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, исследование является первым, в котором анализируется важность сокращением выбросов ископаемого топлива, как в ближайшей, так и в среднесрочной перспективе до 2050 года. Оно подтверждает растущую озабоченность тем, что нынешнее почти исключительное внимание к одному лишь углекислому газу не может предотвратить повышение глобальных температур более чем на 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем, что является международно признанной границей, за которой климат планеты, как ожидается, пройдет необратимые критические точки.