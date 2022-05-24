Выведены трансгенные помидоры с витамином D

Ученые Центра Джона Иннеса в Англии вывели трансгенные томаты, которые содержат большое количество витамина D. По замыслу биотехнологов, модифицированные овощи помогут решить проблему дефицита витамина у людей во всем мире. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Medicine.

Фото: Nephron / Wikimedia Nephron / Wikimedia

Исследователи отключили ген, кодирующий молекулу Sl7-DR2, чтобы повысить уровень провитамина D3 ( 7-DHC) как в плодах, так и в листьях томатов. Провитамин под воздействием солнечного света затем превращается в витамин D3. Листья обработанных растений содержали до 600 микрограмм провитамина D3 на грамм сухой массы. При этом рекомендуемая суточная доза витамина D для взрослых составляет 10 микрограмм.

Sl7-DR2 является ферментом, который отвечает за преобразование 7-DHC в другие молекулы. Для его отключения исследователи использовали систему CRISPR-Cas9. Затем листья и нарезанные плоды облучали ультрафиолетовым светом в течение часа. После обработки один помидор содержал столько же витамина, сколько два яйца среднего размера или 28 грамм тунца.

Блокирование фермента в томате не повлияло на рост, развитие или урожай томата. Другие близкородственные растения, такие как баклажаны, картофель и перец, имеют тот же биохимический путь, поэтому метод можно применять и к этим овощным культурам.