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1 час назад

В России заявили о возвращении моды на кнопочные телефоны

Lenta.ru

Глава совета Фонда развития цифровой экономики (ФРЦЭ) Герман Клименко в эфире радио Sputnik заявил о возвращении моды на кнопочные телефоны в России. Он связал это явление с опасениями россиян, что их смартфоны на платформах Apple и Android не будут обновляться.

В России заявили о возвращении моды на кнопочные телефоны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Но вы знаете, может быть, парадоксально, но если люди сильно нервничают, то лучше купить тогда кнопочный телефон. Сейчас на это мода потихонечку начинает возвращаться, ничего плохого в этом нет», — указал экономист.

Клименко добавил, что такие устройства очень долго работают, могут держать заряд практически в течение недели, получать и отправлять сообщения. Он выразил мнение, что такие модели будут наиболее оптимальными в условиях деградации платформ Apple и Android.

Ранее сообщалось, что российский магазин приложений для устройств на платформе Android под названием NashStore объявил об открытии регистрации для разработчиков.

22 марта глава Минцфиры Максут Шадаев заявил, что в России появится маркетплейс с отечественным софтом, который будет работать на платформе Android. В дальнейшем стало известно, что магазин приложений под названием NashStore, пользователи которого смогут скачивать, устанавливать, обновлять сервисы и оплачивать подписки, будет разрабатывать АНО «Цифровые платформы» совместно с более 700 компаниями.

Наука и техника,Радио,Максут Шадаев,Герман Клименко,Apple,
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