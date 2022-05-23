В России резко подешевел iPhone 13

Смартфон iPhone 13 от Apple резко подешевел и в настоящее время версия со 128 Гб встроенной памяти стоит около 72 тыс. руб. Такие модели доступны для заказа у продавцов в онлайн-магазинах, выяснила «Газета.Ru».
По такой цене доступны «стандартные» смартфоны линейки всех шести цветов — красный, темный, зеленый, белый, розовый и синий. В середине мая гаджет стоил в России около 80 тыс. руб. В результате стоимость уменьшилась на 8 тыс. руб., или 10%.
Согласно описанию товара, смартфоны привозятся из других стран и не имеют сертификацию Ростеста. Рекомендованная розничная цена на iPhone 13 в России пока все еще составляет 79 990 руб.
iPhone 13 является базовой моделью вместе с уменьшенной моделью iPhone 13 mini. Смартфоны начали продаваться в сентябре 2021 года. Эта версия получила улучшенный экран, у которого уменьшили «челку» для фронтальной камеры и Face ID.
Ранее аналитики компании IDC подсчитали, что iPhone 13 от Apple и Galaxy A12 от Samsung стали самыми продаваемыми мобильными гаджетами в мире в первом квартале 2022 года.