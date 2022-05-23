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14 минут назад

Археологи обнаружили древнюю китаянку, которой в наказание отрезали ногу

Газета.Ru

Древней китаянке провели ампутацию ноги без медицинских показаний. Статья об этом опубликована в Acta Anthropologica Sinica.

Ученые обнаружили древнюю китаянку, которой в наказание отрезали ногу
Фото: газета.ruгазета.ru

Скелет был найден в районе городище Чжоуюань провинции Шэньси в 1999 году, но внимание на него ученые обратили не сразу. Женщина жила примерно 2800-3000 лет назад. На костях нет следов какой-либо болезни, которая бы могла сделать ампутацию необходимой. Кроме того, нога была отрублена грубо, так что Ли Нан и его коллеги из Пекинского университета пришли к выводу, что это не было хирургической операцинй.

«Поверхность среза ее правой большеберцовой кости не была гладкой, и срослась она неправильно — сказал Ли. — Хирургическая ампутация в те времена проводилась гораздо лучше».

Ученые считают, что женщина подверглась юэ (yue) — древнему китайскому наказанию, в ходе которого человеку отрубали ступню. По словам Ли, во время жизни женщины до 500 различных правонарушений могли привести к ампутации ноги, включая бунт, мошенничество, кражу и перелезание через ворота. Однако нет возможности выяснить, что именно совершила женщина. На момент смерти ей было около 30-35 лет, и после ампутации она прожила около пяти лет.

Юэ было одним из пяти древних китайских наказаний, вместе с клеймением лица, отрезанием носа, смертным приговором и кастрацией. Их отменили во втором веке до нашей эры, заменив штрафами, поркой, каторгой, изгнанием или смертной казнью.

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