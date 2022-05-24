Ученые научились «вылавливать» влагу из самого сухого воздуха

Группа исследователей из Техасского университета в США представила свою свежую разработку — технологию по извлечению жидкости из воздуха за минимальные деньги.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Речь идёт о недорогой гелевой супергигроскопичной полимерной плёнке. Её отличительной особенностью является не только способность вытягивать воду из воздуха даже в самом сухом климате, но также и стоимость исходных материалов. Они оцениваются всего в 2 доллара за 1 кг.

Эта новая работа посвящена практическим решениям, которые люди могут использовать для получения воды в самых жарких и засушливых местах на Земле <...> Это могло бы позволить миллионам людей, не располагающих постоянным доступом к питьевой воде, иметь дома простые водогенерирующие устройства, которыми они могли бы легко управлять.

Гуйхуа Ю Соавтор статьи