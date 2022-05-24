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1 час назад

Учёные научились «вылавливать» влагу из самого сухого пустынного воздуха

Ferra.ruиещё 2

Группа исследователей из Техасского университета в США представила свою свежую разработку — технологию по извлечению жидкости из воздуха за минимальные деньги.

Ученые научились «вылавливать» влагу из самого сухого воздуха
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Речь идёт о недорогой гелевой супергигроскопичной полимерной плёнке. Её отличительной особенностью является не только способность вытягивать воду из воздуха даже в самом сухом климате, но также и стоимость исходных материалов. Они оцениваются всего в 2 доллара за 1 кг.

Эта новая работа посвящена практическим решениям, которые люди могут использовать для получения воды в самых жарких и засушливых местах на Земле <...> Это могло бы позволить миллионам людей, не располагающих постоянным доступом к питьевой воде, иметь дома простые водогенерирующие устройства, которыми они могли бы легко управлять.

Гуйхуа Ю Соавтор статьи

Так, для того, чтобы собрать до 5,8 л воды в день в районах с относительной влажностью менее 15% и до 13,3 л в районах с относительной влажностью до 30%, достаточно как раз этого самого 1 кг.

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