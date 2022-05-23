В США начнут добывать золото из выброшенных телефонов

Британская компания по переработке отходов Exurban планирует открыть в США предприятие по извлечению металлов — меди, золота и серебра из электронных отходов стоимостью 340 миллионов долларов, говорится в пресс-релизе фирмы.

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По словам представителей Exurban, вложения в переработку металлов необходимы для защиты окружающей среды и здоровья человека, а также для достижения цели по сокращению вредных выбросов в атмосферу. Ежегодно миллионы тонн электроники выбрасываются на свалки или направляются в развивающиеся страны, где их неправильно утилизируют.

Чтобы сократить вред от электронных отходов (телевизоров, мобильных телефонов и другой техники) Exurban откроет в американском городе Форт-Уэйн, штат Индиана, первый в мире безотходный плавильный завод. Он будет создан специально для переработки «сложного» металлолома. Площадь завода составит 31 гектар.