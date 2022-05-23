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1 час назад

В США начнут добывать золото из выброшенных телефонов

Lenta.ru

Британская компания по переработке отходов Exurban планирует открыть в США предприятие по извлечению металлов — меди, золота и серебра из электронных отходов стоимостью 340 миллионов долларов, говорится в пресс-релизе фирмы.

В США начнут добывать золото из выброшенных телефонов
Фото: Ilya Naymushin / ReutersIlya Naymushin / Reuters

По словам представителей Exurban, вложения в переработку металлов необходимы для защиты окружающей среды и здоровья человека, а также для достижения цели по сокращению вредных выбросов в атмосферу. Ежегодно миллионы тонн электроники выбрасываются на свалки или направляются в развивающиеся страны, где их неправильно утилизируют.

Чтобы сократить вред от электронных отходов (телевизоров, мобильных телефонов и другой техники) Exurban откроет в американском городе Форт-Уэйн, штат Индиана, первый в мире безотходный плавильный завод. Он будет создан специально для переработки «сложного» металлолома. Площадь завода составит 31 гектар.

Ранее ООН сообщила, что загрязнение окружающей среды выбросами парниковых газов и токсичными отходами оказалось опаснее для человечества, чем пандемия коронавируса. По данным исследователей, загрязнение планеты пестицидами, пластиком, электронными отходами и углеродными эмиссиями ежегодно приводит к преждевременной смерти около девяти миллионов человек. Этот показатель в разы опережает число летальных исходов от коронавируса.

Наука и техника,ООН,
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