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35 минут назад

Дизайнер Кен Пиллонел создал наушники AirPods с разъемом USB-C вместо Lightning

Газета.Ru

Дизайнер из США Кен Пиллонел создал собственную версию беспроводных наушников AirPods с разъемом USB-C вместо стандартного Lightning, сообщает GizmoChina.

Дизайнер из США создал собственную версию AirPods с разъемом USB-C
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Специалист рассказал, что лично модифицировал свои AirPods, чтобы они поддерживали зарядку через USB-C. Визуально наушники и футляр неотличимы от обычных AirPods, за исключением нового порта.

Пиллонел отметил, что для замены порта аксессуара ему пришлось вскрыть корпус футляра. По его словам, технически процесс замены достаточно сложен, а изготовление шлейфа для подключения USB-C является дорогостоящей задачей.

Ранее аналитик Минг-Чи Куо сообщил, что Apple намерена отказаться от разъема Lightning у AirPods и других аксессуаров уже к 2023 году. Инсайдер уточнил, что первоначальной целью корпорации было перейти на беспроводную зарядку, но пока задача оказалась слишком амбициозной.

Ожидается, что Apple переведет свои смартфоны iPhone на порт USB Type-C из-за решения ввести в странах Евросоюза универсальный разъем для зарядки всех гаджетов.

Наука и техника,Apple,ЕС,
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