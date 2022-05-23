Дизайнер из США создал собственную версию AirPods с разъемом USB-C

Дизайнер из США Кен Пиллонел создал собственную версию беспроводных наушников AirPods с разъемом USB-C вместо стандартного Lightning, сообщает GizmoChina.

Специалист рассказал, что лично модифицировал свои AirPods, чтобы они поддерживали зарядку через USB-C. Визуально наушники и футляр неотличимы от обычных AirPods, за исключением нового порта.

Пиллонел отметил, что для замены порта аксессуара ему пришлось вскрыть корпус футляра. По его словам, технически процесс замены достаточно сложен, а изготовление шлейфа для подключения USB-C является дорогостоящей задачей.

Ранее аналитик Минг-Чи Куо сообщил, что Apple намерена отказаться от разъема Lightning у AirPods и других аксессуаров уже к 2023 году. Инсайдер уточнил, что первоначальной целью корпорации было перейти на беспроводную зарядку, но пока задача оказалась слишком амбициозной.