В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 58.21EUR 60.39
Войти в почту
1 час назад

В России напечатали дешевые антенны для 5G

Lenta.ruиещё 1

Специалисты Московского физико-технического института (МФТИ) рассказали, что изобрели новую технику трехмерной печати, которая позволят создавать сложные конструкции. Данные изделия актуальны при производстве высокоточных устройств — в качестве примера авторы изобретения привели антенны для обеспечения связи 5G и 6G.

Российские ученые нашли дешевый способ создавать антенны для 5G
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ученые отметили, что обычно при создании вышек используются дорогие и сложные в обслуживании 3D-принтеры, способные печатать цельнометаллические модели. Авторы предложили печатать конструкции на обычных принтерах и в дальнейшем покрывать их металлом. После данного процесса материал становится электропроводимым.

Описанный метод состоит из пяти этапов. В первую очередь специалисты печатают заготовку с помощью проводящего полимера, затем она проходит обработку. После этого осуществляется размещение вспомогательных электродов, в конце достигается гальваническое покрытие и происходит удаление заготовки.

«Хотя наш новый метод не может полноценно конкурировать по производительности с прямой металлической печатью, он может обеспечить производство надежных конструкций при чрезвычайно низкой стоимости», — отметил один из авторов исследования, заместитель заведующего кафедрой радиотехники и систем управления МФТИ Дмитрий Филонов.

В начале мая ученые из Томского политехнического университета (ТПУ) разработали первый 3D-принтер отечественного производства для печати в космосе в условиях микрогравитации. Специалисты ожидают, что на принтере будут печатать необходимые детали для работы МКС.

Наука и техника,Томский политех,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители