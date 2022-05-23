Российские ученые нашли дешевый способ создавать антенны для 5G

Специалисты Московского физико-технического института (МФТИ) рассказали, что изобрели новую технику трехмерной печати, которая позволят создавать сложные конструкции. Данные изделия актуальны при производстве высокоточных устройств — в качестве примера авторы изобретения привели антенны для обеспечения связи 5G и 6G.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ученые отметили, что обычно при создании вышек используются дорогие и сложные в обслуживании 3D-принтеры, способные печатать цельнометаллические модели. Авторы предложили печатать конструкции на обычных принтерах и в дальнейшем покрывать их металлом. После данного процесса материал становится электропроводимым.

Описанный метод состоит из пяти этапов. В первую очередь специалисты печатают заготовку с помощью проводящего полимера, затем она проходит обработку. После этого осуществляется размещение вспомогательных электродов, в конце достигается гальваническое покрытие и происходит удаление заготовки.

«Хотя наш новый метод не может полноценно конкурировать по производительности с прямой металлической печатью, он может обеспечить производство надежных конструкций при чрезвычайно низкой стоимости», — отметил один из авторов исследования, заместитель заведующего кафедрой радиотехники и систем управления МФТИ Дмитрий Филонов.