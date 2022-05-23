Редактирование генов изменило социальное поведение хомячков

Ранее редактирование генов уже применяли для лечения болезней и исправления «генетических ошибок». Теперь ученые пошли дальше и решили с его помощью изменить социальное поведение у группы сирийских хомячков.

Фото: ©nc3rs.org.uk ©nc3rs.org.uk

Метод редактирования генов CRISPR-Cas9 предоставляет ученым огромные возможности: например, с его помощью гуманизированные мыши были успешно вылечены от ВИЧ, а сравнительно недавно генетическую терапию применили на людях, страдающих врожденной слепотой и наследственными заболеваниями крови. Теперь этот метод использовали для изменения социального поведения животных, и результаты оказались неожиданными.

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Редактирование генов опробовали на группе сирийских хомячков (Mesocricetus auratus), популярных лабораторных животных. Именно на этом виде ученые впервые наблюдали влияние гормонов на социальное поведение, при этом реакции животных были схожи с поведением человека.

У подопытных животных «выключили» рецептор Avpr1a, на который воздействует гормон вазопрессин. Он связан с социальными взаимодействиями, такими как привязанность, сотрудничество, общение, доминирование и агрессия. Команда исследователей ожидала, что без рецептора Avpr1a хомячки будут менее агрессивны и коммуникабельны.

Но произошло обратное: генетически модифицированные животные были намного общительнее и агрессивнее, чем обычные, причем самки в этом не уступали самцам. Возможно, это означает, что воздействие вазопрессина на Avpr1a носит не столько возбуждающий, сколько тормозящий характер, а гормон, «отвечающий» за социальную агрессию, на самом деле удерживает животных от еще более серьезных конфликтов.

Иными словами, хотя методы, опробованные на хомячках, потенциально можно применять к людям, мы все еще недостаточно знаем о том, как гены взаимодействуют с нейронными цепями в нашем мозгу, чтобы с уверенностью говорить о прогнозируемых результатах. Возможно, дальнейшие исследования позволят ученым как следует разобраться в этом вопросе, и тогда методы редактирования генов можно будет задействовать в лечении нейропсихиатрических расстройств — от аутизма до депрессии.