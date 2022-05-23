Миллионы пользователей останутся без WhatsApp

Популярный мессенджер WhatsApp перестанет работать на ряде iPhone. Речь идет об операционных системах iOS 10 и 11. Об этом сообщает портал WABetaInfo.
Начиная с 24 октября 2022 года WhatsApp перестанет поддерживаться у владельцев iPhone с версиями ОС iOS 10 и 11. Такое уведомление от разработчиков получила редакция портала.
Кроме того, как отметили на портале WABetaInfo, мессенджер не будет работать на iPhone 5 и iPhone 5C, так как на этих моделях недоступно iOS 12. В то же время на сайте WhatsApp в разделе часто задаваемых вопросов в качестве минимально требуемых характеристик значится именно iOS 12.
Как отмечают разработчики, решение отказаться от поддержки старых версий ОС связано со стремлением поддержать развитие новых функций приложения.
Ранее разработчики WhatsApp сообщили о работе над новым обновлением мессенджера. Новая версия будет включать в себя обновление интерфейса – на экране будет располагаться надпись «все ваши сообщения защищены сквозным шифрованием». Колонтитул будет находиться внизу списков чатов, статусов и истории вызовов. Также планируется исправить ошибку, связанную с автоматической загрузкой мультимедиа.