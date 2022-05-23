Миллионы пользователей останутся без WhatsApp

Популярный мессенджер WhatsApp перестанет работать на ряде iPhone. Речь идет об операционных системах iOS 10 и 11. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

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Начиная с 24 октября 2022 года WhatsApp перестанет поддерживаться у владельцев iPhone с версиями ОС iOS 10 и 11. Такое уведомление от разработчиков получила редакция портала.

Кроме того, как отметили на портале WABetaInfo, мессенджер не будет работать на iPhone 5 и iPhone 5C, так как на этих моделях недоступно iOS 12. В то же время на сайте WhatsApp в разделе часто задаваемых вопросов в качестве минимально требуемых характеристик значится именно iOS 12.

Как отмечают разработчики, решение отказаться от поддержки старых версий ОС связано со стремлением поддержать развитие новых функций приложения.