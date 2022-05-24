Япония хочет отправить космонавта на Луну

Президент США Джо Байден после встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисида в Токио, которая произошла вчера (23 мая), заявил, что страны будут совместно работать в рамках программы «Артемида» по отправке людей на Луну, а затем и на Марс. Заявление в принципе вписывается в планы японского космического агентства (JAXA), которое уже в прошлом году начало набор новых астронавтов впервые за 13 лет. В агентстве отменили требование, чтобы соискатели имели научную степень, и призвали женщин подавать заявки. На сегодняшний день все семь астронавтов страны Восходящего солнца — мужчины.