Россияне получили новый инструмент для поиска людей

Российская социальная сеть «ВКонтакте» запустила новое приложение на платформе VK Mini Apps, которое поможет найти друзей, знакомых и дальних родственников, если о них мало информации или нет никаких контактов. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.

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Поиск доступен по профилям сразу 100 миллионов пользователей «ВКонтакте» и «Одноклассников». С помощью мини-приложения можно будет найти знакомых, друзей и дальних родственников, если контакт с ними был утерян.

Для начала поиска необходимо заполнить небольшую анкету о человеке: указать имя, фамилию, примерный возраст и другие известные данные. В результате пользователь увидит подборку профилей из «ВКонтакте» и ОК, которые соответствуют этим параметрам. Чтобы связаться с человеком, можно отправить ему сообщение или запрос в друзья в одной из этих соцсетей.

Как отметил директор по стратегическому партнерству VK Дмитрий Уваров, даже в эпоху интернета люди теряют связь друг с другом.