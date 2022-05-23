В Сети появился вирус, заставляющий жертв творить добрые дела

В интернете обнаружили новый вирус Goodwill, который для разблокировки заражённого компьютера требует от жертвы выполнить три социально ориентированных действия. Например, сводить нуждающихся детей в кафе или отправить одежду бездомным. Об этом сообщило издание Baza. Хакеры также требуют от юзеров задокументировать свои действия и выложить в соцсети пост о том, как атака помогла пользователю стать добрым человеком.

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Вирус обнаружила индийская компания Cloudsek, работающая в сфере кибербезопасности. Пока не удалось выяснить, кто стоит за хакерскими атаками.

Программа начинает работать как обычный вирус: заражает компьютеры и шифрует все данные. При этом, когда пользователь пытается разблокировать устройство, киберпреступники требуют в обмен на ключи дешифровки творить добрые дела.

Например, жертва должна отправить бездомным новую одежду, перевести деньги тем, кто нуждается в медпомощи и сводить нуждающихся детей в пиццерию или KFC.

Каждое «доброе дело» жертва должна подтвердить с помощью видео и фото. Их нужно выложить в соцсети, а также написать пост о том, что хакерская атака Goodwill помогла владельцу компьютера стать добрым человеком. Когда создатели программы убедятся, что их задания выполнили, они отправят ключ для дешифровки.