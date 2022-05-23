В Сети появился вирус, заставляющий жертв творить добрые дела

В интернете обнаружили новый вирус Goodwill, который для разблокировки заражённого компьютера требует от жертвы выполнить три социально ориентированных действия. Например, сводить нуждающихся детей в кафе или отправить одежду бездомным. Об этом сообщило издание Baza. Хакеры также требуют от юзеров задокументировать свои действия и выложить в соцсети пост о том, как атака помогла пользователю стать добрым человеком.
Вирус обнаружила индийская компания Cloudsek, работающая в сфере кибербезопасности. Пока не удалось выяснить, кто стоит за хакерскими атаками.
Программа начинает работать как обычный вирус: заражает компьютеры и шифрует все данные. При этом, когда пользователь пытается разблокировать устройство, киберпреступники требуют в обмен на ключи дешифровки творить добрые дела.
Например, жертва должна отправить бездомным новую одежду, перевести деньги тем, кто нуждается в медпомощи и сводить нуждающихся детей в пиццерию или KFC.
Каждое «доброе дело» жертва должна подтвердить с помощью видео и фото. Их нужно выложить в соцсети, а также написать пост о том, что хакерская атака Goodwill помогла владельцу компьютера стать добрым человеком. Когда создатели программы убедятся, что их задания выполнили, они отправят ключ для дешифровки.
Ранее сообщалось, что после ухода из России иностранных стриминговых сервисов в стране выросла популярность торрент-трекеров, чем воспользовались хакеры, которые стали маскировать вирусы и другое вредоносное программное обеспечение (ПО) под развлекательный контент. Например, «Лаборатория Касперского» обнаружила вредоносные файлы, в названии которых упоминался Netflix.