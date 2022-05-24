В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 58.21EUR 60.39
Войти в почту
31 минуту назад

Huawei представила новый 14-ядерный ноутбук с процессором на 5 Ггц

Ferra.ruиещё 1

Компания Huawei анонсировала свой новый ноутбук с 16-дюймовым экраном — MateBook 16s.

Huawei представила мощный и легкий бизнес-ноутбук
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Отличительной особенностью устройства стало то, что топовая модель может похвастаться флагманским 14-ядерным процессором Intel Core i9-12900H. Он работает на частоте до 5 ГГц.

При этом важно понимать, что дискретной видеокарты здесь нет. В связи с этим Huawei отказалась в устройстве от использования мощной системы охлаждения — вместо неё используются лишь две медные тепловые трубки, а также два стандартных вентилятора.

Из прочего можно отметить сенсорный дисплей с разрешением 2520 на 1680 пикселей, несколько портов USB Type-C, а также один HDMI.

Ёмкость аккумулятора MateBook 16s составляет 84 Вт*ч, при этом от родного зарядника он восполняется от 0 до 50% всего за 30 минут.

Что же до цен, то за версию с Intel Core i9-12900H, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ просят лишь 1495 долларов. Старт продаж намечен на 6 июня.

Наука и техника,Intel,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители