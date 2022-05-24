Huawei представила мощный и легкий бизнес-ноутбук

Компания Huawei анонсировала свой новый ноутбук с 16-дюймовым экраном — MateBook 16s.
Отличительной особенностью устройства стало то, что топовая модель может похвастаться флагманским 14-ядерным процессором Intel Core i9-12900H. Он работает на частоте до 5 ГГц.
При этом важно понимать, что дискретной видеокарты здесь нет. В связи с этим Huawei отказалась в устройстве от использования мощной системы охлаждения — вместо неё используются лишь две медные тепловые трубки, а также два стандартных вентилятора.
Из прочего можно отметить сенсорный дисплей с разрешением 2520 на 1680 пикселей, несколько портов USB Type-C, а также один HDMI.
Ёмкость аккумулятора MateBook 16s составляет 84 Вт*ч, при этом от родного зарядника он восполняется от 0 до 50% всего за 30 минут.
Что же до цен, то за версию с Intel Core i9-12900H, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ просят лишь 1495 долларов. Старт продаж намечен на 6 июня.