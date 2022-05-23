В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 58.21EUR 60.39
Войти в почту
2 часа назад

Инженеры предложили способ усилить охлаждение процессоров на 740%

Газета.Ru

Инженеры изобрели новый способ охлаждения электронных устройств без термоинтерфейса. Статья об этом опубликована в Nature Electrnics.

Инженеры предложили способ усилить охлаждение процессоров на 740%
Фото: Gebrael et al./Nature ElectronicsGebrael et al./Nature Electronics

Электронные устройства нагреваются во время работы, и чем больше мощность, тем, при прочих равных, сильнее нагрев. Особенно остро эта проблема встает при миниатюризации устройств, поскольку чем тонкие теплопроводы проходит меньше энергии.

Тарек Гебраэль из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне придумали новый эффективный способ охлаждения электроники. Обычно к наиболее горячим местам микросхемы подсоединяют радиатор, подключаемый через термоинтерфейс, например, термопасту.

Вместо этого американские инженеры придумали покрыть все устройство тонким слоем полимерного изолятора, а сверху «залить» слоем меди, полностью повторяя форму устройства. Конформное покрытие плотно контактирует с устройством и эффективно отводит от него тепло.

«Мы сравнили наше покрытия со стандартными методами теплоотвода. Выяснилось, наш метод обеспечивает увеличение рассеивания на 740 процентов большей мощности на единицу объема», – пояснил Гебраэль.

В будущем это изобретение, вероятно, позволит сделать электронные устройства, в том числе телефоны и компьютеры, более мощными и компактными.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители