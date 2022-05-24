Биологи проследили за трансокеанскими миграциями термитов

Генетический анализ показал, что за время своей эволюционной истории термиты семейства Kalotermitidae десятки раз пересекали океаны: сперва на бревнах, а затем — и на кораблях людей.

Фото: ©Aleš Buček, OIST ©Aleš Buček, OIST

Термиты — обширная подгруппа тараканообразных насекомых, выделившаяся около 150 миллионов лет назад. Известно примерно три тысячи их видов, которые разделяют порядка на десяток семейств. Все они — общественные и бескрылые животные, старающиеся пореже показываться из тоннелей, которые устраивают для жизни и пропитания. Однако это не мешает некоторым термитам время от времени пересекать океаны, распространяясь по новым островам и континентам.

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Работа ученых из японского университета OIST показала, что термиты семейства Kalotermitidae за последние 50 миллионов лет совершили не менее 40 трансокеанских плаваний: сперва в стволах плавника, а с некоторых пор и на кораблях, вместе с людьми. Об этом Алесь Бучек (Aleš Buček) и его коллеги пишут в статье, опубликованной в журнале Molecular Biology and Evolution.

Термиты Kalotermitidae образуют сравнительно небольшие колонии, насчитывающие несколько тысяч насекомых, которые устраивают себе жилища в древесине. Ученые насчитывают более 400 видов Kalotermitidae, встречающихся на всех континентах (кроме Антарктиды) и многих даже крайне изолированных островах. По словам Бучека, их принято считать сравнительно примитивными, поскольку представители семейства не образуют по-настоящему многочисленные сообщества и не возводят сложные постройки, как некоторые другие термиты. Но, судя по новой работе биологов, их примитивность может быть сильно преувеличена.

Бучек и его соавторы собрали образцы 120 видов Kalotermitidae, живущих в разных регионах мира — от Мадагаскара до Японии и Центральной Америки, — и секвенировали их геномы. Сопоставив последовательности их ДНК, ученые реконструировали «генеалогическое древо», охватившее более четверти всех видов и 21 из 23 родов семейства Kalotermitidae.

Работа показала, что последние общие предки этой группы жили около 87 миллионов лет назад — скорее всего, в Южной Америке. Их миграции прослеживаются на протяжении последних 50 миллионов лет, и за этот срок Kalotermitidae пересекали океан не менее 40 раз, распространяясь по другим частям планеты и образуя на новых местах новые роды и виды. Вероятнее всего, основным средством передвижения для них выступают стволы деревьев, оказавшиеся в воде, однако в последнее время важным транспортом оказались и суда, на которых путешествуют люди. Это позволило некоторым группам достичь даже крайне отдаленных и изолированных от мира островов.