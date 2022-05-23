Xiaomi предложила запретить установку приложений из неизвестных источников

Xiaomi, один из крупнейших производителей смартфонов в мире, хочет запретить извлечение APK-файлов из Android-устройств, сообщает портал 9to5google.

Фото: Xiaomi Xiaomi

Бывший редактор XDA-Developers Мишаал Рахман написал в Twitter, что Xiaomi предложил проекту AOSP, на котором основан Android, препятствовать владельцам устройств копировать файлы APK со своего устройства. Причиной такого решения называется желание защитить фирменные разработки.

Xiaomi предлагает устанавливать приложения только из магазина Google Play или другого надежного магазина приложений. Google в свою очередь выступает против этого предложения.

Один из сотрудников Google указал на недостаток в предложении Xiaomi, который заключается в том, что блокировка установки APK-файлов будет работать только в обычной сборке Android. В таком случае энтузиасты просто установят отладочную сборку Android и продолжат извлекать APK-файлы как прежде. Таким образом ограничения никак не защитят цифровую собственность Xiaomi.

Загрузка приложений из неизвестных источников позволяет пользователям устанавливать игры и приложения со сторонних ресурсов в обход магазина Google Play. Также пользователи могут делиться уже установленными приложениями с другими пользователями Android.