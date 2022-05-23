В Израиле нашли самый древний идол богини плодородия

Археологи раскопали недалеко от Эйлата кладбище, возраст которого — не менее 7500 лет.

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Первые следы древних захоронений на склоне горы близ берега Красного моря выявили еще в прошлом веке. Но потребовалось три десятилетия, чтобы провести раскопки и проанализировать находки.

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Место, которое изначально считали просто кладбищем, скорее всего, было также древним святилищем. Археологи изучили 11 простых могил и 20 тумулусных гробниц — так называют захоронения в виде кургана с погребальной камерой.

Кладбище с видом на современный город использовали более тысячи лет, в VI-V тысячелетиях до нашей эры (примерно 5450-4250 годы до нашей эры). Радиоуглеродное датирование провели по найденным на нем остаткам древесного угля.

По мнению ученых, простые могилы представляют собой первоначальное захоронение, а после того, как тела разлагались в них, кости помещали в тумулусы вместе с погребальным инвентарем. Осмотр останков показал, что так поступали со всеми членами общины старше пяти лет.

В нескольких погребальных камерах, диаметр которых составляет от полутора до трех метров, находились останки нескольких человек. Руководитель раскопок Узи Авнер (Uzi Avner) считает, что это были семейные захоронения. В других гробницах устроены отдельные погребальные камеры для каждого погребенного. В некоторых случаях несколько тумулусов были соединены — возможно, из-за увеличения семьи.

Могильные предметы включали каменные орудия — наконечники стрел, скребки, точильные камни, а также чаши из песчаника. Две чаши украсили геометрическими рельефными узорами.

Также исследователи нашли фрагменты ранней керамики, кости овец и коз, диких животных, птиц и множество мелких предметов — от раковин и кусочков кораллов до минералов, полудрагоценных камней и бусин.

Большинство бусин изготовлены из ракушек. Но некоторые явно происходили издалека: по крайней мере, это самые ранние образцы бус из глазурованной керамики и стеатита (он же — мыльный камень, или талькохлорит). Эти бусы, возможно, привезли из Месопотамии.

Археологи также нашли кусок красного реальгара (мышьяковой руды) из Анатолии и медную бусину, которая может быть одним из самых ранних известных предметов, выплавленных из металла в землях Леванта.

К востоку от основной части могил и гробниц нашли две площадки, вымощенные камнями. В центре одной из них находились остатки ствола можжевелового дерева. Сохранившаяся длина деревянного идола невелика — примерно 30 сантиметров. Вокруг Эйлата можжевельник не растет: вероятно, ствол был принесен на это место с гор, расположенных на территории современной Иордании.

Это не первая находка остатков ствола можжевельника в местах, имеющих явно культовое назначение. Известно, что можжевельник — один из символов богини плодородия Ашеры.

Ашера — древняя богиня западносемитского пантеона, супруга верховного бога. Согласно текстам из Угарита (современный Рас-Шамра, Сирия), супругом Ашеры был Илу и уже от их союза появились остальные 70 богов. Как богине-матери ей поклонялись по всей Сирии и Палестине. В Ветхом Завете она упоминается как супруга Баала и символизирует живую природу.

Надписи из двух мест в южной Палестине указывают на то, что ей также поклонялись как супруге Яхве. Слово «ашера» в Ветхом Завете использовалось не только для обозначения самой богини, но и деревянного культового предмета, связанного с ее поклонением.

Присутствие ствола можжевелового дерева доказывает, что это место было отведено для поклонения Ашере. По углероду-14 его датировали 4540 годом до нашей эры, и это делает его самым старым сохранившимся идолом Ашеры из известных на сегодня.

Ранее археологи нашли три священных дерева, которые потенциально можно отнести к культу Ашеры: в святилище раннего бронзового века в Бейджесултане (Турция), в поселении бронзового века в Катне (Сирия) и в обрядовом памятнике железного века в Лахише (Израиль).