Разработаны эластичные роботы для лечения тромбоза

Вводить в организм разработку будут в виде мягкой полоски, которая под магнитным воздействием будет превращаться в спираль, а она в свою очередь будет накручивать сгусток тромбоцитов на себя. После того как спираль захватила тромб — ее вытаскивают из сосудов под воздействием магнитного поля. По мнению специалистов, этот способ гораздо безопаснее существующих альтернатив, поскольку он позволяет снизить количество вмешательств и снижает риск возникновения новых тромбов.