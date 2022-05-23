В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
1 час назад

Осколки кометы 73P/Швассмана — Вахмана 3 столкнутся с Землей

Naked-Science.ru

Комета 73P/Швассмана — Вахмана 3 была обнаружена немецкими астрономами Фридрихом Карлом Арнольдом Швассманном и Арно Артуром Вахманном ночью 2 мая 1930 года. Во время прохождения кометы около Земли в 1995 году астрономы обнаружили аномальную яркость — комета, которую раньше можно было видеть только в телескоп, стала заметна невооруженным взглядом. Оказалось, что ядро кометы раскололось на четыре части, а во время повторного прохождения кометы в 2006 году телескоп «Хаббл» зафиксировал уже более 40 фрагментов.

Осколки кометы 73P/Швассмана — Вахмана 3 столкнутся с Землей
Фото: NASANASA

Компьютерное моделирование, проведенное Институтом небесной механики и расчета эфемерид (IMCCE), предполагает, что метеоры, появившиеся в процессе разрушения кометы, могли сформировать поток тау-Геркулидов, который частично обрушится на Землю ночью 31 мая, однако, скорее всего, метеориты сгорят в атмосфере, не достигнув поверхности нашей планеты.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители