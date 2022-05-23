Осколки кометы 73P/Швассмана — Вахмана 3 столкнутся с Землей

Комета 73P/Швассмана — Вахмана 3 была обнаружена немецкими астрономами Фридрихом Карлом Арнольдом Швассманном и Арно Артуром Вахманном ночью 2 мая 1930 года. Во время прохождения кометы около Земли в 1995 году астрономы обнаружили аномальную яркость — комета, которую раньше можно было видеть только в телескоп, стала заметна невооруженным взглядом. Оказалось, что ядро кометы раскололось на четыре части, а во время повторного прохождения кометы в 2006 году телескоп «Хаббл» зафиксировал уже более 40 фрагментов.