Астрономы представили проект телескопа для поиска новой Земли

В рамках проекта CHES Китай запустит в космос оптический телескоп с зеркалом диаметром 1,2 метра (для сравнения диаметр главного зеркала телескопа «Хаббл» – 2,4 метра), который в течение пяти лет после размещения в окрестностях второй точки Лагранжа системы Земля-Солнце проведет исследование 100 звезд солнечного типа. В рамках проекта планируется открыть порядка 50 планет земного типа, которые вращаются по орбите вокруг звезд и масса которых не более чем в 10 раз превышает массу Земли. Что будут дальше делать ученые и руководство Китая с полученной информацией, не сообщается.