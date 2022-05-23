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20 минут назад

Астрономы представили проект телескопа для поиска новой Земли

Naked-Science.ruиещё 1

Китайские астрономы предложили проект под названием Closeby Habitable Exoplanet Survey (Обзор ближайших обитаемых экзопланет), который предполагает исследование космического пространства с помощью космического телескопа для поиска пригодных для жизни экзопланет земного типа.

Астрономы представили проект телескопа для поиска новой Земли
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

В рамках проекта CHES Китай запустит в космос оптический телескоп с зеркалом диаметром 1,2 метра (для сравнения диаметр главного зеркала телескопа «Хаббл» – 2,4 метра), который в течение пяти лет после размещения в окрестностях второй точки Лагранжа системы Земля-Солнце проведет исследование 100 звезд солнечного типа. В рамках проекта планируется открыть порядка 50 планет земного типа, которые вращаются по орбите вокруг звезд и масса которых не более чем в 10 раз превышает массу Земли. Что будут дальше делать ученые и руководство Китая с полученной информацией, не сообщается.

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