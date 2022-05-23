В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
56 минут назад

Самый большой в 2022 году астероид сблизится с Землей 27 мая

ТАССиещё 2

Самый большой из известных в этом году астероидов из группы Аполлона сблизится с Землей 27 мая. Об этом говорится в сообщении Института прикладной математики им. М. В. Келдыша (ИМП) РАН.

Самый большой в 2022 году астероид сблизится с Землей
Фото: NASANASA

Институт опубликовал фото потенциально опасного астероида (7335) 1989 JA из группы Аполлона.

"В этом году он должен стать самым большим (размером около полутора километров) из известных потенциально опасных объектов, что позволит увидеть его даже в любительский телескоп с апертурой от 20 см. Минимальное сближение с нашей планетой произойдет уже 27 мая в 17:26 мск на расстоянии около 4 млн км со скоростью 13 км/с", - говорится в сообщении в Telegram-канале ИПМ.

В институте уточнили, что минувшие ночи за астероидом наблюдали несколько обсерваторий научной кооперации ИПМ.

"Полученные данные будут использованы для уточнения периода вращения, который известен весьма приблизительно", - пояснили там.

В свою очередь в Роскосмосе подчеркнули, что Земле во время сближения астероида (7335) 1989 JA ничего не угрожает. "Земле снова (как и раньше) ничего не угрожает", - говорится в Telegram-канале Роскосмоса.

Наука и техника,Роскосмос,РАН,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители