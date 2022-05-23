Самый большой в 2022 году астероид сблизится с Землей

"В этом году он должен стать самым большим (размером около полутора километров) из известных потенциально опасных объектов, что позволит увидеть его даже в любительский телескоп с апертурой от 20 см. Минимальное сближение с нашей планетой произойдет уже 27 мая в 17:26 мск на расстоянии около 4 млн км со скоростью 13 км/с", - говорится в сообщении в Telegram-канале ИПМ.