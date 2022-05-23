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1 час назад

WABetaInfo: разработчики WhatsApp обновят меню реакций

Газета.Ruиещё 1

Разработчики WhatsApp работают над новой функцией для реакций, сообщает портал WABetaInfo. Нововведение позволит узнать, к каким фотографиям в альбомах были выставлены реакции.

WABetaInfo: разработчики WhatsApp обновят меню реакций
Фото: Даша Зайцева/«Газета.Ru»Даша Зайцева/«Газета.Ru»

На данный момент, если кто-то реагирует на фотографию или видео, сгруппированные в альбом, пользователь не может посмотреть, на какие файлы были выставлены реакции без открытия альбома. На портале WABetaInfo был опубликован скриншот, показывающий разницу между текущей и новой версиями. В будущем обновлении пользователи WhatsApp смогут просмотреть подробную информацию о реакции в специальном меню. Так, напротив каждого медиа-файла будет отмечена реакция.

Отмечается, что новая функция будет выпущена для пользователей WhatsApp на Android, iOS и ПК. Пока нововведение находится в стадии разработки, поэтому дата выхода обновленной версии мессенджера неизвестна.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что владельцы старых iPhone лишатся поддержки WhatsApp.

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