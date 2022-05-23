WABetaInfo: разработчики WhatsApp обновят меню реакций

На данный момент, если кто-то реагирует на фотографию или видео, сгруппированные в альбом, пользователь не может посмотреть, на какие файлы были выставлены реакции без открытия альбома. На портале WABetaInfo был опубликован скриншот, показывающий разницу между текущей и новой версиями. В будущем обновлении пользователи WhatsApp смогут просмотреть подробную информацию о реакции в специальном меню. Так, напротив каждого медиа-файла будет отмечена реакция.