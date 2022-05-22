В NASA объяснили обнаружение загадочного входа в марсианской скале

«Склон на горе Шарп имеет множество естественных трещин, в том числе одну высотой 30 и шириной 40 сантиметров, сравнимую со входом для собаки. Такого типа открытие трещины характерны для коренных пород как на Марсе, так и на Земле», — заявили в NASA.