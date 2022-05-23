Стали известны технические характеристики Xiaomi Mi Band 7

В преддверии презентации фитнес-трекера Xiaomi Mi Band 7 в сети появились изображения коробки гаджета, которые раскрывают его ключевые характеристики. Об этом сообщает портал Gizmochina.

Фото: Xiaomi Xiaomi

Известно, что Xiaomi представит две модели браслета — с поддержкой NFC и без. Просочившиеся изображения упаковки Mi Band 7 NFC показали, что устройство будет совместимо со смартфонами под управлением Android 6.0 и iOS 10.0 и выше.

Согласно утечке, Mi Band 7 NFC получит водонепроницаемый корпус с защитой 5 ATM, 1,62-дюймовый AMOLED-дисплей, а также аккумулятор емкостью 180 мАч. Для сравнения: прошлогодняя модель имела меньшую диагональ — это был AMOLED-экран на 1,56 дюймов.

В Китае фитнес-трекер будет поставляться с поддержкой голосового помощника Xiao AI и десятков циферблатов. Кроме того Xiaomi Mi Band 7 обзаведется трекерами сердечного ритма, непрерывного отслеживания кислорода в крови и отслеживания сна. Вместе с тем устройство получит более 100 спортивных режимов. Xiaomi также подтвердила, что на устройстве будет отображаться предупреждение, если содержание кислорода в крови упадет ниже 90%. Не исключено, что новинка получит поддержку GPS.

Ожидается, что Xiaomi Mi Band Band 7 с NFC-чипом будет продаваться за 270 юаней (около 2,4 тыс. руб.). Презентация Xiaomi Band 7 состоится 24 мая вместе со смартфонами серии Redmi Note 11T в Китае.