Apple зарегистрировала секретный сетевой адаптер

Компания Apple зарегистрировала новое устройство под кодовым названием A2657. По данным портала 9to5Mac, речь идёт о неком «сетевом адаптере» — заявка на его регистрацию поступила в Федеральную комиссию по связи (FCC) США. Издание отметило, что опубликованная в базе FCC информация не раскрывает всех подробностей касательно нового устройства Apple.

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Согласно документам, Apple направила в FCC образец этого устройства ещё 22 января 2022 года. В базе нет изображений нового устройства, однако там указаны некоторые его характеристики.

«Сетевой адаптер» Apple имеет два интерфейса Gigabit Ethernet, модули беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, NFC-модуль, а также порт USB Type-C. В документации нового устройства отмечено, что устройство оснащается 1,5 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 32 Гбайт. Вторая версия гаджета вместо USB имеет порт Lightning Type-C и 1 Гбайт оперативной памяти.

Издание указало, что новые загадочные устройства работают под управлением прошивки 19F47, которая является ранней внутренней версией iOS 15.5. По версии 9to5Mac, аппаратная основа устройства — чип Apple A13 Bionic (аналогичный чип использовался в мониторах Studio Display).

Также известно, что FCC протестировала устройство с MacBook Pro и Mac. Как отметил 9to5Mac, сертификация FCC ещё не означает, что Apple выпустит продукт A2657 на потребительский рынок. При этом, если гаджет всё-таки выйдет на рынок, то, по версии экспертов, оно скорее всего станет сетевым концентратором для пользователей компьютеров и ноутбуков Apple или же новой версией роутера AirPort.