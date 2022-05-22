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1 минуту назад

Умные часы Google Pixel Watch получат 32 ГБ встроенной памяти

Газета.Ru

В середине мая Google анонсировала умные часы Pixel Watch, подробные характеристики которых до сих пор оставались неизвестны. Источники портала 9to5Google раскрыли спецификации первых часов компании и сообщили, что часы получат 32 ГБ постоянной памяти.

Появились подробности об умных часах Google Pixel Watch
Фото: газета.ruгазета.ru

Отмечается, что это вдвое больше, чем у любых других умных часов под управлением операционной системы Wear OS. Вероятно, гаджет позволит пользователям загружать песни с YouTube Music и Spotify для автономного воспроизведения. Также источники 9to5google утверждают, что носимый гаджет от Google будет иметь больше оперативной памяти, чем любые существующие на рынке умные часы на Wear OS. Например, Samsung Galaxy Watch 4 оснащены 1,5 ГБ оперативной памяти, но Pixel Watch получат большую емкость ОЗУ. Это улучшение позволит производителю решить множество проблем с производительностью Wear OS.

Ранее сообщалось, что Pixel Watch будут оснащены устаревшим чипом Exynos 9110 от Samsung из 2018 года. Однако теперь стало известно, что гаджет также получит сопроцессор, который будет предназначен для разгрузки некоторых задач от основного процессора.

Ожидается, что умные часы от Google будут полноценно представлены в ходе презентации Google Pixel 7 осенью 2022 года.

Наука и техника,Google,
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