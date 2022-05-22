Названы смартфоны Xiaomi, которые не получат новую версию MIUI

В сети появился список смартфонов компании Xiaomi, которые могут не получить обновление фирменной оболочки до версии MIUI 13,5. Перечень устройств опубликовал ресурс Xiaomiui.
Отмечается, что новую версию оболочки получат гаджеты, использующие Android 12, в то время как смартфоны с Android 11 останутся на прежних версиях системы. Такое решение объясняется тем, что Xiaomi отказалась от поддержки устройств с прошлогодней версией ОС. Так, среди устаревших устройств окажутся смартфоны серии Mi 9, Mi 9T, Redmi K20, Redmi Note 8, 9A, 9AT, 9i, 9C, Poco C3 и C31.
В то же время смартфоны серии Xiaomi Mi 10, Redmi 10, Note 10, K30, Poco F3 и более современные устройства будут обновлены до MIUI 13,5 под управлением Android 12. Ожидается, что анонс обновленной оболочки состоится летом 2022 года.
Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что дорогой фотофлагман Xiaomi 12 Ultra получит аналогичный прошлогоднему Xiaomi Mi 11 Ultra набор камер.