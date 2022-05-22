Названы смартфоны Xiaomi, которые не получат новую версию MIUI

В сети появился список смартфонов компании Xiaomi, которые могут не получить обновление фирменной оболочки до версии MIUI 13,5. Перечень устройств опубликовал ресурс Xiaomiui.

Фото: газета.ru газета.ru

Отмечается, что новую версию оболочки получат гаджеты, использующие Android 12, в то время как смартфоны с Android 11 останутся на прежних версиях системы. Такое решение объясняется тем, что Xiaomi отказалась от поддержки устройств с прошлогодней версией ОС. Так, среди устаревших устройств окажутся смартфоны серии Mi 9, Mi 9T, Redmi K20, Redmi Note 8, 9A, 9AT, 9i, 9C, Poco C3 и C31.

В то же время смартфоны серии Xiaomi Mi 10, Redmi 10, Note 10, K30, Poco F3 и более современные устройства будут обновлены до MIUI 13,5 под управлением Android 12. Ожидается, что анонс обновленной оболочки состоится летом 2022 года.