WhatsApp перестанет работать на некоторых моделях iPhone

Команда разработчиков WhatsApp планирует отказаться от поддержки iPhone с версиями операционной системы iOS 10 и iOS 11. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

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Редакция портала получила уведомление, в котором отмечается, что с 24 октября 2022 года WhatsApp перестанет поддерживать устройства с iOS 10 и iOS 11. WABetaInfo также обратили внимание на то, что на сайте WhatsApp в разделе часто задаваемых вопросов в качестве минимально требуемых характеристик значится iOS 12.