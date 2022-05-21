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27 минут назад

Новое поколение «растений-космонавтов» доставят на орбиту

Gismeteo

В СамГУ решили провести уникальный эксперимент — запустить на орбиту Земли семенной материал растений, уже до этого побывавших в безвоздушном пространстве.

Новое поколение «растений-космонавтов» доставят на орбиту
Фото: Самарский национальный исследовательский университетСамарский национальный исследовательский университет

Еще в 2013 году на борту российского космического корабля «Бион-М» флора побывала в космосе, где провела тридцать суток. Там же, помимо семян и растительности, исследовали состояние мышей, улиток, ракообразных и микроорганизмов. По возвращении исследователи проанализировали, как космические условия повлияли на биологические процессы в подопытных организмах.

Затем побывавшая на орбите флора дала семена, которые посеяли сотрудники Ботанического сада. Это потомство и готовят теперь к новому рейсу на МКС. Ученые уточнили, что ключевой целью программы является оценка повторяющегося сквозь поколения вероятного воздействия космических условий на вегетацию флоры. Такой эксперимент проводят впервые.

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