Три российских самолета прошли огневые испытания

Элементы крыла для отечественных самолетов МС-21-300, МС-21-310 и Superjet 100 Aurus новейшей разработки смогли пройти огневые испытания по международным стандартам, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
"Центр компетенций НТИ "Моделирование и разработка новых функциональных материалов с заданными свойствами" на базе Новосибирского государственного университета (НГУ) завершил огневые испытания композиционных материалов для элементов крыла и агрегатов механизации российских самолетов МС-21-300, МС-21-310 и Superjet 100 Aurus. Результаты испытаний показали соответствие конструкций и материалов международным авиационными правилам в части пожаробезопасности", - указано в сообщении.
Крылья для новых самолетов сделаны из углеволоконных и стекловолоконных материалов отечественными компаниями Umatex и "Инумит".
"Образцы выдержали воздействие стандартным пламенем в течение пяти минут без прогаров с внешней стороны, что соответствует международным нормам", - пояснил руководитель Центра компетенций НТИ "Моделирование и разработка новых функциональных материалов с заданными свойствами" на базе НГУ Антон Рязанцев.
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