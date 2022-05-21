Три российских самолета прошли огневые испытания

"Центр компетенций НТИ "Моделирование и разработка новых функциональных материалов с заданными свойствами" на базе Новосибирского государственного университета (НГУ) завершил огневые испытания композиционных материалов для элементов крыла и агрегатов механизации российских самолетов МС-21-300, МС-21-310 и Superjet 100 Aurus. Результаты испытаний показали соответствие конструкций и материалов международным авиационными правилам в части пожаробезопасности", - указано в сообщении.