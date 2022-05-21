На Земле получили «странные данные» из космоса

Космический зонд «Вояджер-1», запущенный 44 года назад (в 1977 году), начал присылать на Землю странные данные, пишет Gizmodo со ссылкой на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) США.

Фото: NASA NASA

Как объяснила руководитель проектов «Вояджер-1» и «Вояджер-2» в Лаборатории реактивного движения НАСА в Южной Калифорнии Сюзанна Додд (Suzanne Dodd), с аппарата начали получать не имеющие смысла данные. По словам эксперта, зонд находится на расстоянии 23 миллиардов километров от Земли и является самым удаленным от планеты объектом из созданных человеком. Он летит со скоростью около 61 тысячи километров в час.

«Можно сказать, что задачи такого рода на данном этапе миссии — практически норма», — объяснила она.

Специалист уточнила, что «Вояджер-1» отправляет неверные телеметрические данные. Сейчас группа ученых пытается выяснить, где именно произошел сбой и можно ли использовать технику дальше.

«Обоим космическим кораблям почти 45 лет, что намного превышает ожидаемый срок эксплуатации. Они находятся в межзвездном пространстве — среде с высоким уровнем радиации, в которой раньше не летал ни один космический корабль», — добавила Додд.