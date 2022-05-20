Рогозин подтвердил планы по запуску лунной миссии в сентябре

Аппарат "Луна-25" будет запущен с космодрома "Восточный" в Амурской области до конца сентября. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на марафоне "Новые горизонты", организованном обществом "Знание", сообщает ixbt.com.
Это будет первая отечественная миссия на Луну за 46 лет. Главной задачей проекта станет отработка технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований района южного полюса.
"В кратерах на полюсах есть участки, куда солнечный свет никогда не попадал, и, значит, если там была вода, то она там так и остается", — рассказал ранее научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.
Его цитирует радио Sputnik.
Ранее заместитель генерального конструктора по электрическим системам НПО имени Лавочкина Александр Митькин сообщал, что старт аппарата "Луна-25" запланирован на 22 августа. Позже Рогозин проинформировал, что запуск хотят осуществить в третьем квартале 2022 года.