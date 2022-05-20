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44 минуты назад

В Британии будут доставлять посылки и письма дронами

Мария Иванова

Королевская почта Великобритании (Royal Mail) займется разработкой 50 маршрутов, на которых для доставки грузов и писем будут применяться дроны. Для этих целей планируется задействовать 200 беспилотников. Об этом сообщает 3DNews.

В Британии будут доставлять посылки и письма дронами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Таким способом отправления планируется транспортировать в удаленные и труднодоступные уголки страны. Пока письма и посылки туда отвозят на паромах, самолетах и наземным транспортом. Ожидается, что использование дронов сделает доставку более качественной и экологичной.

Планируется, что маршруты для беспилотников будут разработаны в ближайшие несколько лет. В случае успеха проекта их сеть расширят, а доставкой в этом случае будет займутся уже 500 БПЛА.

Royal Mail работает над этой программой совместно с компанией Windracers. За последние полтора года было проведено четыре независимых эксперимента, в том числе с использованием двухмоторных беспилотников, способных нести до 100 килограммов полезной нагрузки. Последний эксперимент провели на Шетландских островах, которые находится между Британией и Норвегией.

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