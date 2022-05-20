В Британии будут доставлять посылки и письма дронами

Королевская почта Великобритании (Royal Mail) займется разработкой 50 маршрутов, на которых для доставки грузов и писем будут применяться дроны. Для этих целей планируется задействовать 200 беспилотников. Об этом сообщает 3DNews.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Таким способом отправления планируется транспортировать в удаленные и труднодоступные уголки страны. Пока письма и посылки туда отвозят на паромах, самолетах и наземным транспортом. Ожидается, что использование дронов сделает доставку более качественной и экологичной.

Планируется, что маршруты для беспилотников будут разработаны в ближайшие несколько лет. В случае успеха проекта их сеть расширят, а доставкой в этом случае будет займутся уже 500 БПЛА.