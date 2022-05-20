Пластику в 3D-печати нашли альтернативу

Касторовое масло назвали реальной альтернативой пластику при использовании в 3D-печати. Об этом сообщает издание ZNDet.

Фото: Sculpteo Sculpteo

Новый материал для трехмерной печати придумала международная группа ученых — в нее входят специалисты компании Sculpteo, которая занимается 3D-печатью, и инженеры медицинской фирмы Daniel Robert Orthopédie. Ученые предложили отказаться от материалов на нефтяной основе, заменив их растительными аналогами.

Специалисты создали перерабатываемый биологический полимер PA11, полученный из касторового масла, продукта клещевины. Найденный материал является легким, гибким и дышащим, что дает ему преимущества перед полиамидом, который часто используют при 3D-печати. По словам инженеров, напечатанные из полимера PA11 изделия имеют однородную и гладкую поверхность без видимых слоев. Клещевину можно найти в изобилии во многих странах — особенно в Индии, Бразилии и Китае.

В первую очередь материал PA11 можно использовать для создания медицинских протезов. Так как данным полимером можно запастись в избытке пациенты получат больше возможностей для создания недорогих протезов, напечатанных по индивидуальному запросу.