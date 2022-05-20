Россиянам дали совет по покупке техники на сером рынке

«Если вы, например, покупаете технику Apple, то у них есть серийные номера и сайт, куда его можно забить и проверить, было ли устройство ранее активировано, официальный ли это продукт. В этом отношении риски можно минимизировать. С другой техникой поступаем аналогичным образом, пробиваем номера через специальные сайты. Но перед покупкой нужно обязательно озадачиться, чтоб уже на месте знать, где смотреть. Ну и, конечно, лучше выбирать проверенные магазины, которые давно работают в серой зоне», — порекомендовал эксперт.